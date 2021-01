Götznerin Scheyer tankte Selbstvertrauen

Überglücklich und überrascht: Die Götznerin Christine Scheyer schaffte beim Super-G am Sonntag in Crans Montana als Fünfte das beste Ergebnis seit ihrem Comeback nach Verletzung,

Winkt ein WM-Ticket?

Scheyer war überglücklich, aber auch überrascht. "Eigentlich habe ich mich gar nicht so gut gefühlt." Sie habe sich vorgenommen, nicht an Platzierungen zu denken. "So ein Ergebnis ist natürlich super für das Selbstvertrauen." Ob das auch ein WM-Ticket gewesen sein könnte, wollte sie nicht erörtern. "Da vergeude ich keinen Gedanken. Wenn's kommt, dann kommt's." Hoffnung mache ihr Cheftrainer Christian Mitter aber natürlich mit dem Hinweis, dass Platzierungen in Podestnähe gute Karten für die WM bedeuten würden.