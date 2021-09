Götzner Wohnbauprojekt vor Fertigstellung

Die Wohnungen im Götzner Kalkofenweg können noch in diesem Jahr bezogen werden.

Götzis. Nach rund zwei Jahren Bauzeit konnten trotz der Corona Situation die Arbeiten für die neue gemeinnützige Wohnanlage am ehemaligen Wirtschaftspark in Götzis-Wieden planmäßig durchgeführt werden und die Fertigstellung der drei Mehrfamilienhäuser ist in den kommenden Wochen geplant.