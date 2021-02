Götzner Wohnbauprojekt geht in die finale Phase

Noch in diesem Jahr soll die neue Wohnanlage im Kalkofenweg bezugsfertig sein.

Trotz jahrelanger Proteste der Anrainer konnte in den vergangenen Monaten nun das Wohnprojekt der Wohnbauselbsthilfe im ehemaligen Wirtschaftspark in Götzis Wieden umgesetzt werden. Entstanden sind dabei drei verschieden hohe Wohnblöcke auf knapp 5.500 Quadratmetern Grund. Die Bauarbeiten gingen nun in die letzte Phase und im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 sollen die 49 Miet- und Mietkaufwohnungen an die neuen Bewohner übergeben werden.