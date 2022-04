Götzner Wahrzeichen soll wieder belebt werden

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Neu-Montfort wurden auch die Sanierungspläne für die Zukunft präsentiert.

Götzis . Zahlreiche Mitglieder folgten in der vergangenen Woche der Einladung des Vereins Neu-Montfort zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. So nutzten unter anderem auch Bürgermeister Christian Loacker, LAbg. Clemens Ender, Altbürgermeister Werner Huber, Helmut Loacker, Johannes Wilhelm sowie Gemeindevertreterin Kornelia Ender den Abend um sich über die aktuelle Lage vom Götzner Wahrzeichen zu informieren.

Der Verein Neu-Montfort kümmert sich dabei schon seit rund 16 Jahren um den Erhalt und Belebung der Ruine Montfort in Götzis. So konnte der Verein auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung auf zahlreiche Aktivitäten im abgelaufenen Jahr zurückblicken und Obmann Christoph Längle berichtete unter anderem, dass der Verein bei der Langen Nacht der Museen, beim Junker Jonas Markt und beim Tag des Denkmals teilgenommen hat. Ebenso organisierte der Verein eine Ausstellung der Fundgegenstände anlässlich der archäologischen Grabung und zeigte interessante Dinge rund um die Burg beim Portierhüsle. In weiterer Folge konnte Kassier Markus Mühlmann berichten, dass der Verein gut aufgestellt ist und das vergangene Jahr erneut ausgeglichen bilanziert werden konnte.

Nach dem Wahlgang, bei welchem der Vorstand mit Obmann Christoph Längle einstimmig wieder gewählt wurde, präsentierte Architekt Wolfgang Ritsch eine Variante für eine notwendige Sanierung an der Burgruine. Geplant ist dabei, dass der Bergfried wieder nutzbar gemacht wird, Räume in die Stockwerke eingezogen werden, der historische Eingang reaktiviert sowie ein Dach installiert wird und eine Aussichtsplattform entsteht. „Dies würde einen erheblichen Schutz für die alten Gemäuer bedeuten und die Burg Neu-Montfort wäre als Wahrzeichen von Götzis vor allem auch für die nachfolgenden Generationen gesichert“, blickte Vereinsobmann und Gemeinderat Christoph Längle in die Zukunft der Burg. Bei leckeren Brötchen und erfrischenden Getränken wurden die präsentierten Pläne unter den Anwesenden noch angeregt diskutiert und so fand die Jahreshauptversammlung einen geselligen Abschluss. MIMA