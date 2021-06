Götzner Wahrzeichen mit Visionen für die Zukunft

In mühsamer Kleinarbeit wird seit Jahren an der Ruine Neu-Montfort gearbeitet, damit das Wahrzeichen auch für künftige Generationen Götzner Geschichte erlebbar macht.

Bevor nun allerdings mit einer weiteren Sanierungsetappe begonnen wurde, fanden im vergangenen Jahr im Turminneren und im Bereich des abgekommenen Palas umfangreiche archäologische Grabungen statt. Dabei kamen neben zahlreichen geschichtlichen Fundgegenständen auch drei große Kellerräumlichkeiten zum Vorschein und auch die Überreste eines romanischen Gewölbes sind zu erkennen. Diesbezüglich ist in der zweiten Jahreshälfte eine Ausstellung beim “Portierhüsle in Götzis” und die Teilnahme an der Langen Nacht der Museen geplant, wie Christoph Längle ankündigt.

Ende April starteten nun die Arbeiten für die diesjährige Sanierungsetappe an der Burgruine Neu-Montfort. Besonderer Augenmerk wird dabei in diesem Jahr auch auf Schutzmaßnahmen der neu freigelegten Räumlichkeiten gelegt. Neben einem besonderen Kalkmörtel wird auch ein spezieller Sand aufgetragen, da sich dieser besonders für die Sanierung eignet. Unter der Leitung von Burgbau-Experte Jürgen Vallaster von der Firma Wilhelm und Mayer sollen die Arbeiten bis Ende Juni abgeschlossen sein und die instabilen Mauerfugen und das ausgebrochene und lose Mauerwerk wieder verfestigt und geschützt sein. „Bei den Kosten rechnen wir in diesem Jahr mit 80.000 Euro aus den archäologischen Grabungen und rund 75.000 Euro für die derzeitigen Sanierungen und Schutzmaßnahmen“, so Christoph Längle, welcher aber weiter betont, dass einen Teil der Kosten das Denkmalamt übernimmt.