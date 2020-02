Götzner Mini Schlössle erstrahlt im neuen Glanz

Lehrlingsprojekt zur Sanierung des kleinen Bruders des Götzner Schlössle

Götzis. Die Errichtung des Miniatur Schlössle geht auf das Jahr 2002 zurück. Im Rahmen einer Lehrlingsausstellung der Handwerkerzunft wurde ein originalgetreues Ebenbild des Wahrzeichens der Marktgemeinde gebaut und war seitdem ein absolutes Highlight am Spielplatz des Kindergartens Josefsheim. Durch Wind, Wetter und intensive Benutzung, zeigte das Mini Schlössle doch einige Gebrauchsspuren auf. Die beiden Firmen Wilhelm+Mayer Bau GmbH und die Röfix AG aus Röthis nahmen sich dies zum Anlass mit Unterstützung der Gemeinde Götzis, um erneut im Rahmen eines Lehrlingsprojekts das Schlössle einer grundlegenden Sanierung zu unterziehen. Übernommen wurden die Arbeiten von den drei Lehrlingen Felix Mathis, Yannick Mayer sowie Samuel Moder zusammen mit ihrem Ausbildner Lucas Bolter. Vorgenommen wurde die Sanierung am Gelände der Firma Röfix, wodurch die Wilhelm und Mayer Lehrlinge auch einen Einblick in die Produktion und Fertigung der Baustoffe in Röthis bekamen.