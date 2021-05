Götzner Meeting Stars sind rasant schnell unterwegs

Sechs Topstars vom Hypomeeting sind schon vor Ort und konnten die von der Montfort-Garage in Götzis zur Verfügung gestellten Pkw in Empfang nehmen.

Sechs Topstars vom 46. Götzner Hypomeeting sind schon in der Leichtathletik-Metropole Vorarlbergs vor Ort und konnten die von der Montfort-Garage in Götzis zur Verfügung gestellten Pkw in Empfang nehmen.