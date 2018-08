Termin: Götzner Lifestyle und Modenacht 2018

Götzis wird zu einer Flanierzone, die zum Einkaufen und Bummeln einlädt.

Götzis Am ersten Freitag im September findet wieder die beliebte Lifestyle und Modenacht statt. Die Wirtschaftsgemeinschaft Götzis mit Manfred Böhmwalder an der Spitze lädt zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis an einem unvergesslichen Herbstabend. Die Besucherinnen und Besucher können durch die Götzner Geschäfte bummeln, schöner Musik lauschen und Mottoparty´s erleben.