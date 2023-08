Götzner Kameraden zu Besuch in Ulm

Der Kameradschaftsbund Götzis besuchte kürzlich das Multinationale Kommando Operative Führung und die Wilhelmsburg in Ulm.

Vom Ländle ging es dabei in den frühen Morgenstunden in die Stadt an der Donau und zum Multinationalen Kommando Operative Führung. Dieses Kommando ist eine Einrichtung der EU und der NATO mit Sitz in Ulm. Insbesondere stellt es Personal und Material zur Planung und Führung multinationaler Einsätze der Land-, Luft- und Seestreitkräfte der EU und der NATO in einem Spektrum von humanitären und friedenssichernden Operationen und Kampfeinsätzen. Die interessierten Gäste aus dem Ländle erhielten in einer Führung äußerst spannende Einblicke in verschiedene Planungsstrukturen.