Götzner Kameraden luden zur Jahreshauptversammlung

Zahlreiche Mitglieder folgten kürzlich der Einladung des Kameradschaftsbund Götzis zur diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Götzis . Am vergangenen Wochenende lud der Kameradschaftsbund Götzis zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung und Obmann Helmut Loacker konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeister Christian Loacker und Gemeinderat Christoph Längle begrüßen.

In weiterer Folge gab es auch einen Einblick in die Veranstaltungen im laufenden Jahr und dabei dürfen sich die Mitglieder auf zwei Leckerbissen freuen. Zum einen geht es nach Ulm, wo das „Multinationale Kommando Operative Führung“ besichtigt wird und in Innsbruck wartet ein Besuch des „Kaiserjägermuseum“ und des Museum „Goldenes Dachl“. Neben diesen Fahrten veranstaltet der Verein noch weitere informative und interessante Veranstaltungen. Abschließend fand auch die diesjährige Generalversammlung mit einem Dank von Obmann Helmut Loacker und einem gemeinsamen Abendessen einen geselligen Ausklang. MIMA