Götzner Kameraden auf Innsbruck-Besuch

Kürzlich ging es für den Kameradschaftsbund Götzis unter der Leitung von Gemeinderat Christoph Längle sowie Obmann Helmut Loacker nach Innsbruck.

Im zweiten Teil des Ausflugs ging es für die Kameraden in die Innsbrucker Innenstadt und neben einem Bummel durch die Maria-Theresien-Straße nutzten auch viele die Gelegenheit zum Besuch des Museum „Goldenes Dachl“. Der eine oder andere versuchte sich dabei auch im Zählen der Kacheln und so konnten am Ende sehr spannende, historische sowie interessante Einblicke in der Tiroler Landeshauptstadt gewonnen werden. Bevor es wieder zurück ins Ländle ging, gab es noch ein zünftiges Abendessen in der Ottoburg und somit fand der anregende Ausflug ein geselliges Ende. MIMA