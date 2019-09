GÃ¶tzner Geschichte erleben

Am kommenden Sonntag beteiligt sich auch Götzis am bundesweiten „Tag des Denkmals“.

Götzis. Anlässlich des Aktionstages bietet die Marktgemeinde dazu am Sonntag, 29. September, Führungen bei der Burgruine Neu-Montfort und im Jonas Schlössle an. Die Teilnehmer erhalten so interessante Einblicke in die Geschichte von Götzis.