Götzner Feuerwehr Spektakel

Volles Programm bei Abschlussübung der Kummenbergwehr

Nachdem zuerst die Nachwuchsfeuerwehr ihr Können zeigte, stellte sich der Einsatzmannschaft eine diffizile, mehrschichtige Aufgabe. In einem Haus war ein Kellerbrand ausgebrochen, mehrere Personen hatten sich zwar in die oberen Stockwerke retten können, waren aber im brennenden Haus eingeschlossen. Kommandant Rainer Büsel erklärte den Zuschauern auf gewohnt charmante, aber gleichzeitig kompetente Art und Weise die Schwierigkeit des Einsatzes. Im Keller lagern oft Chemikalien, Farben oder Lacke, die einen Einsatz, ob der unklaren Lage oft gefährlich werden lassen. Unabdingbar in solchen Situationen, ist der Einsatz von schwerem Atemschutz. Die einfachere Übung war da schon die Rettung der eingeschlossenen Personen im Obergeschoß mittels des kürzlich in Dienst gestellten großen Steigers. Gleichzeitig zum Brand hat sich auch noch ein Verkehrsunfall ereignet, hier galt es mehrere Personen, die in dem Auto eingeschlossen waren, zusammen mit den Rettungskräften zu versorgen und aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Auch hier war der Einsatz von verschiedenem technischem Gerät, wie einer Bergeschwere nötig.