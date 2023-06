Götzner Feuerwehr feierte neues Einsatzfahrzeug

Die Götzner Feuerwehr feierte am vergangenen Wochenende mit einer Fahrzeugsegnung und einem großen Fest im Feuerwehrhaus das neue Rüstlöschfahrzeug.

Götzis . Das neue Rüst-Lösch-Fahrzeug der Götzner Feuerwehr stand dabei im Mittelpunkt der Feierlichkeiten beim Feuerwehrhaus am vergangenen Wochenende.

Den Auftakt machte am Samstag ein großes Zeltfest und zahlreiche Besucher aus der gesamten Region strömten in das Festgelände, welches rund um das Feuerwehrhaus errichtet wurde. Bei Live-Musik und DJ, sowie Bar und Weinlaube wurde dabei bis spät in den Abend gefeiert.