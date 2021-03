Götzner Engel und Heilige suchen Paten

Für die Sanierungsarbeiten an der Alten Kirche in Götzis werden weiterhin Patenschaften vergeben.

Götzis . Kürzlich startete die zweite Etappe zur Renovierung der Alten Kirche in Götzis. Rund 400.000 Euro sind dabei für die Arbeiten in diesem Jahr vorgesehen – nach Abzug aller Förderungen muss die Pfarre am Ende wiederum 50 Prozent der Kosten, somit rund 200.000 Euro aufbringen.

In den letzten Wochen wurde die Alte Kirche in Götzis komplett ausgeräumt und auch die Figuren und Bilder wurden entfernt, damit der innere Sockel erneuert, die Fresken und Bilder renoviert und die Altäre und Figuren gereinigt werden können. Nach erfolgter Renovierung kommen alle Figuren aber wieder auf ihren ursprünglichen Platz und werden die Betrachter und Besucher in der Alten Kirche wieder in ihren Bann ziehen.