GÃ¶tzner Businesshotel wieder geÃ¶ffnet

Nach umfangreichen Sanierungen öffnete das Business Hotel Maier im Zentrum von Götzis Anfang des Jahres wieder seine Türen.

In weiterer Folge wurden die Zimmer im ehemaligen Vier-Sterne Hotel nur noch längerfristig auf Monatsbasis vermietet und es wurde auch eine Umwidmung in eine Wohnanlage geprüft. Schlussendlich entschloss sich Gesellschafter und Immobilienspezialist Roberto Maier für einen Fortbestand des Hotelbetriebes und so wurden die Zimmer im vergangenen Jahr einer Komplettsanierung unterzogen. Neben der Erneuerung der Bodenbeläge und einem neuen Beleuchtungssystem sind die Zimmer auch alle mit einer Neumöblierung mit moderner Ausstattung in skandinavischem Design ausgestattet worden.