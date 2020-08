Götzis will Vereine unterstützen

In der Sommerpause lud die Marktgemeinde Götzis Vereine aus der Ortschaft zu einem gemeinsamen Workshop.

Götzis . Götzis zählt rund 140 Vereine und diese sorgen mit ihrem größtenteils ehrenamtlichen Engagement für ein erfolgreiches Miteinander in der Gemeinde. Bei einem gemeinsamen Vereinsabend wurde nun eruiert, wie die Gemeinde die örtlichen Vereine am Besten unterstützen kann.

In weiterer Folge betonte Bürgermeister Christian Loacker den hohen Stellenwert der Vereinsarbeit für das soziale Leben in Götzis und lud die Vereine zu den gemeinsamen Tischgesprächen. Hier konnten die Vereinsvertreter ihre Wünsche äußern und bei den Diskussionen wurden auch interessante Vorschläge zur zukünftigen Zusammenarbeit ausgearbeitet. So sollen sich die Vereine in Zukunft noch mehr vernetzen und auch ein intensiverer Austausch ist geplant. Vorgesehen ist auch ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit, um die vielseitigen Aktivitäten noch stärker transportieren zu können. Diese und weitere Anregungen werden nun ausgewertet und sollen in konkreten Projekten münden. MIMA