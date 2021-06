Götzis: Wieder Kanaldeckel entfernt

In der Nacht auf Montag ist ein Götzis wieder ein Kanaldeckel entfernt worden. Verletzt wurde dieses Mal niemand.

Unbekannte entfernten in der Nacht auf Montag in Götzis in der Bahnhofstraße (Höhe HausNr. 14) einen Kanaldeckel. Der Deckel konnte von der Polizei zwei Häuser weiter aufgefunden und wieder eingesetzt werden. Bei der Tat wurden keine Personen verletzt. Ebenso entstand kein Sachschaden. Die Polizei Götzis bittet um Hinweise.