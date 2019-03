Götzis schmiedet Pläne für die Zukunft

Als florierende Marktgemeinde arbeitet Götzis an der künftigen Entwicklung.

Götzis Der Raum wird nicht mehr, die Anforderungen aber vielfältiger: Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung, Verkehr und Landwirtschaft müssen möglichst gut aufeinander abgestimmt werden, um die hohe Lebensqualität in Götzis und in den Gemeinden der Region amKumma zu sichern. Mit der Überarbeitung des regionalen Räumlichen Entwicklungskonzepts amKumma und der Ausarbeitung eines Räumlichen Entwicklungsprogramms für die Marktgemeinde Götzis werden in diesem Jahr die Leitlinien für die Zukunft festgelegt. Dabei sind alle Götzner und Bewohner der Region amKumma aufgerufen, ihre Idee, Anregungen und Vorschläge einzubringen. Am 27. Juni wird dafür eine öffentliche Konferenz im Altacher Veranstaltungszentrum KOM abgehalten. Bereits bei der Erstellung des bestehenden regREKs haben sich viele engagierte Mitbürger der Region aktiv eingebracht. „Bei der Konferenz hoffen wir ebenfalls auf rege Beteiligung. In Workshop-Runden sind alle Götznerinnen und Götzner aufgerufen, ihre Anregungen für die künftige Entwicklung in den Handlungsfelder Soziales, Wirtschaft, Natur und Freiraum, Mobilität sowie Siedlung und Bauen einzubringen“, erklärt Bürgermeister Christian Loacker.

Neben der räumlichen Entwicklung wird in Götzis aber auch anderen Orts intensiv geplant. So wird derzeit eine Standortanalyse für ein regionales Altstoffsammelzentrum amKumma durchgeführt. Rund zehn Standorte werden auf ihre Eignung geprüft. Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung für einen Planungswettbewerb erfolgen. Weiter vorangeschritten sind die Planungen für die Sanierung der Volksschule Markt in Götzis. Das Raumfunktionsbuch wurde in den vergangenen Monaten detailliert ausgearbeitet. Damit steht das Anforderungsprofil für den geplanten Umbau. Bis Herbst 2019 wird nun eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, die als Basis für den Architektenwettbewerb dienen wird. Die Ausschreibung des Wettbewerbs soll um den Jahreswechsel erfolgen.

Jubiläen bei WG und der Bibliothek

Für die Bibliothek ist der März 2019 ein besonderer Monat. Mit verschiedenen Aktionen, Veranstaltungen und Gewinnspielen blickt die Bibliothek auf der vergangenen zehn Jahre in den Räumlichkeiten am Götzner Garnmarkt zurück. Tausende neue Medien in 28 Sprachen wurden eingestellt, hunderte Veranstaltungen durchgeführt und mehr helfende Hände angestellt.

Auch bei der Wirtschaftsgemeinschaft Götzis gibt es Grund zu feiern: Seit 40 Jahren vereint die WG die Unternehmer der Marktgemeinde und lockt mit Veranstaltungen wie dem Jonas Markt oder der Hochzeitsmesse unzählige Besucher nach Götzis.

Sportliche Höhepunkte