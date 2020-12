Götzis schmiedet das Eisen, solange es heiß ist

Neue Projektschmiede soll Bürgeranliegen direkt und zeitnah zur Umsetzung bringen

Götzis. Bürgerbeteiligung bei kommunalen Projekten – eine Überschrift, die viele Gemeinden gerne anführen. Tatsächlich gelebt wird das Thema aber durchwegs differenziert. Geht es bei manchen Kommunen kaum über eine halbherzige Infoveranstaltung hinaus, setzt man in Götzis nun auf einen neuen Weg in Sachen aktive Einbindung der Bürger. „Projektschmiede“ nennt sich das neue Format, welches vom Büro für freiwilliges Engagement und Beteiligung (ehemals Büro für Zukunftsfragen) entwickelt wurde und nun auf Initiative von Martin Herburger und der im Frühjahr eingerichteten Stelle für Gemeinwesen in der Kummenberggemeinde umgesetzt wird. Ein erstes konkretes Projekt mit dem Titel „Was lernen wir aus der Krise“ wurde bereits von Schülern des BORG Götzis umgesetzt, viele weiter sollen folgen. Die Bereiche sollen so vielfältig sein wie die Teilnehmer, die sich aber in der Betrachtungsweise unterscheiden. Zum einen gibt es den Projekteinreicher, der seine Idee in einer offenen Runde mit freiwillig engagierten Bürgern präsentiert, diese bringen im Umkehrschluss dann weitere Ideen ein und zeigen auf Grund ihrer anderen Sichtweise auch vielleicht die eine oder andere noch vorhandene Schwachstelle auf. Gerade als Einreicher kann jeder fungieren: Privatpersonen, Vereine, Initiativen, Firmen, aber auch die Kommune selbst.