Götzis präsentiert Bebauungsstudie Bulitta – Am Hof

Am Götzner Berg wurden in den letzten Jahren die Baurichtlinien überarbeitet und neu erstellt.

Für den Siedlungsbereich Bulitta – Am Hof, immerhin rund 9 Hektar gewidmetes, zum Teil bebautes Bauland, liegen über das Räumliche Entwicklungskonzept und den Flächenwidmungsplan hinaus keine ortsplanerischen Rahmenbedingungen vor. Da es sich dabei um ein sehr sensibles Gebiet – hinsichtlich verfügbaren Flächen, Erschließung und Sichtbarkeit – handelt, wurden daher in den letzten Jahren die Grundlagen für eine künftige Bebauung erarbeitet. Die Bebauungsstudie soll nun die Basis für die Entwicklung des Siedlungsbereiches am Götzner Berg schaffen.

Im Zuge der Planungsarbeiten wurden viele Einzelgespräche zwischen Fachplanern und Eigentümern geführt, die auch teils stark widersprechende Interessen zu Tage gebracht hatten. Schlussendlich konnte der Planungsausschuss kürzlich die Bebauungsstudie für diesen Bereich präsentieren, wobei die bauliche Entwicklung im Raum Bulitta – Am Hof künftig mit dem Instrument Baugrundlagenbestimmung gesteuert wird. So ist die Gemeinde als Behörde von Anfang an im Boot, was auch ein Vorteil für die Bauwerber ist, da von Anfang geklärt ist, welches Projekt möglich ist. „Die Entwicklung des Bebauungsstudie war ein sehr intensiver Prozess mit verschiedenen Interessen. Am Ende konnte nun aber ein sehr gutes Instrument erarbeitet werden, das eine gute Entwicklung ermöglicht“, erklärt dazu Götzis Bürgermeister Christian Loacker. Somit muss nun, auf Grundlage der Bebauungsstudie Bulitta – Am Hof vor jeder Einbringung eines Bauantrages für Bauvorhaben im betreffenden Ortsgebiet ein Antrag auf Baugrundlagenbestimmung gestellt werden muss.