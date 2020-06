Götzis lädt zum Reinemachen

Unter dem Motto „Gemeinsam für ein sauberes Götzis“ lädt die Marktgemeinde ab kommender Woche zur Landschaftsreinigung in Eigenregie.

So lädt die Marktgemeinde Götzis ab dem kommenden Montag, 6. Juli zur Landschaftsreinigung in Eigenregie. Die Bevölkerung ist dabei eingeladen, einen Spaziergang mit der Familie zu nutzen und an der frischen Luft gleich auch die Umwelt von Schmutz zu befreien. Einfach im Rathaus Zange und Müllsäcke abholen, beim spazieren Müll einsammeln, den vollen Müllsack mit Zange wieder vorbeibringen und mit etwas Glück beim Gewinnspiel gewinnen. Neben drei Geschenkskörben, gefüllt mit feinen Sachen aus dem Götzner „natürlich Bio“ – Naturladen, die unter allen Teilnehmern verlost werden, erhält jeder jugendliche Umweltheld kräftig „AHA Plus Punkte“ für seinen Einsatz. Die selbstständige Landschaftsreinigung kann vom 6. Juli bis zum 31. August durchgeführt werden – die Gewinner werden in der ersten Septemberwoche schriftlich verständigt. MIMA