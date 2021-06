Götzis investierte trotz Corona Auswirkungen

Die Götzner Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung den Rechnungsabschluss 2020 einstimmig beschlossen.

Götzis. Die Corona Krise hat dabei auch den Götzner Finanzhaushalt für das Jahr 2020 deutlich geprägt und so blieb der Rechnungsabschluss deutlich unter dem geplanten Voranschlag.

Einnahmenausfälle durch Corona

Mit Erträgen in Höhe von 30.167.343 Euro und Aufwendungen von 31.013.690 Euro brachte die Ergebnisrechnung für das Jahr 2020 nach einer Entnahme aus den Rücklagen ein negatives Nettoergebnis von 346.617 Euro. Belastet wurde der Haushalt des vergangenen Jahres vor allem auch durch coronabedingte Einnahmenausfälle. So musste bei den ausschließlichen Gemeindeabgaben ein Rückgang von rund 278.000 Euro in Kauf genommen werden und bei den Ertragsanteilen ist der Rückgang mit 5,83 Prozent oder 752.000 Euro noch größer.

Schuldenstand erhöhte sich

Bei den Aufwendungen wurde das Gemeindebudget auch 2020 wieder von den hohen Beiträgen an den Sozialfonds und die Beiträge für Krankenanstalten und Rettungsfonds, sowie die Landesumlage geprägt. Trotzdem wurde im vergangenen Jahr in der Marktgemeinde auch investiert und neben Grundstücksankäufe in der Höhe von 1,6 Millionen Euro stehen rund 410.000 Euro für die neue Bürgerservicestelle und 177.000 Euro für ein neues Feuerwehr-Löschfahrzeug zu Buche. Für verschiedene Straßenbauprojekte wurden 270.000 Euro und für den Hochwasserschutz 140.000 Euro aufgewendet. Daraus und auch aufgrund der aktuellen Situation erhöhte sich auch der Gesamtschuldenstand der Marktgemeinde Götzis per Jahresende 2020 um 5,56 Prozent auf 35.655.245 Millionen Euro.

Investitionen auch im laufenden Jahr