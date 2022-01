Götzis investiert in Bildungs- und Sicherheitsbereich

Die Gesamtsumme der Investitionen in der Gemeinde Götzis und der GIG belaufen sich in diesem Jahr auf rund 9 Millionen Euro.

Der Götzner Voranschlag für das laufende Jahr sieht dabei Investitionen von rund neun Millionen Euro vor, wobei der Schwerpunkt im Bildungs- und Sicherheitsbereich liegt. So sind etwa 1,7 Millionen Euro für Sanierungen in den Volksschulen Berg und Blattur sowie der Mittelschule vorgesehen und der Hochwasserschutz am Emmebach, dem Gillbach sowie am Blatturgraben schlägt sich im laufenden Haushaltsplan mit 645.000 Euro zu Buche. Dazu sind 695.000 Euro für die Götzner Feuerwehr unter anderem für ein neues Rüstlöschfahrzeug und diverse Lösch- und Katastropheneinsatzgeräte budgetiert. Einen weiteren Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2022 bilden die öffentlichen Freiflächen und so sind für die Gestaltung des öffentlichen Raums im Bereich Wieden-Kalkofen sowie den dazugehörigen Straßenneubau insgesamt 1,8 Millionen Euro vorgesehen.