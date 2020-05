Götzis hat gut gewirtschaftet

Die Marktgemeinde Götzis kann das Jahr 2019 erneut mit einem guten Ergebnis abschließen.

Götzis. In Götzis kann man den eingeschlagenen positiven Weg der letzten Jahre weiter gehen und so präsentierte die Gemeindevertretung in ihrer letzten Sitzung einen ausgeglichenen Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr.

Umsichtige und ordentliche Budgetierung

Mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 35,3 Millionen Euro liegt der Götzner Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 um 658.000 Euro beziehungsweise 1,8 Prozent unter dem Voranschlag. „Gründe für dieses Ergebnis sind Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer sowie Minderausgaben bei den Krankenanstalten und beim Schuldendienst, die Einhaltung der Vorgaben des ICG-Konsolidierungsprozesses, eine umsichtige, aber ordentliche Budgetierung und deren Einhaltung sowie ein wirtschaftliches Konjunkturhoch gepaart mit Budgetdisziplin seitens der Politik und der Verwaltung“, so Finanzreferent Erich Gruber. Auch die Finanzkraft und die frei verfügbaren Mittel haben sich in Götzis gegenüber dem Voranschlag verbessert.

Pro-Kopf-Verschuldung konnte weiter gesenkt werden

Trotz der Budgetdisziplin wurde in Götzis auch im vergangenen Jahr wieder in verschiedene Projekte investiert. Neben diversen Grundkäufen für rund 1,2 Millionen Euro wurden 1,1 Millionen Euro für das Kanalsystem und 240.000 Euro für den Hochwasserschutz aufgewendet. Dazu kommen noch 650.000 Euro in die Sanierung von Gemeindestraßen und 130.000 Euro für die kürzlich neu eröffnete Bürgerservicestelle. Trotzdem entwickelten sich die Gemeindefinanzen in Götzis weiter sehr positiv und die Pro-Kopf-Verschuldung inkl. GIG sank auf 2.661 Euro – der Gesamtschuldenstand der Marktgemeinde beläuft sich mit Ende 2019 auf 32,7 Millionen Euro.

