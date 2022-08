Götzis gibt dem Auto frei

Alle Götzner die ihr Auto eine Woche in den Urlaub schicken, erhalten dafür eine attraktive Gegenleistung.

Götzis . Im Rahmen der VMOBILWoche, welche landesweit von 3. bis 11. September stattfindet, bietet die e5-Marktgemeinde Götzis in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion an, um den Umstieg für Bürger auf sanfte Mobilitätsformen zu erleichtern.

Auch der Götzner Bürgermeister Christian Loacker wird sein Auto im Rahmen der VMOBIL-Woche eine Woche lang stehen lassen und appelliert auch an die Bürger von Götzis, auf Fahrten mit dem eigenen PKW zu verzichten. Im Gegenzug erhalten die Teilnehmer für Ihren Autoschlüssel einen Gutschein für ein VMOBILWochen-Ticket und einen Caruso-Zugang für die Carsharing-Flotte in ganz Vorarlberg, für eine Woche.

Die Teilnahme ist dabei ganz einfach: Autoschlüssel im Götzner Rathaus abgeben, dafür erhalten die Teilnehmer einen Gutschein für ein VMOBILWochen-Ticket, welcher in allen Ortsbussen amKumma eingelöst werden kann. Außerdem erhalten Alle einen Carsharing-Zugang zur Nutzung aller Caruso-Carsharing-Autos in Vorarlberg, für eine Woche. Nach der VMOBILWoche kann der Autoschlüssel im Rathaus wieder abgeholt werden und zudem nehmen die Teilnehmer an der Verlosung eines KlimaTicket VMOBIL oder eine Caruso-Jahresmitgliedschaft inkl. monatlichem Fahr-Guthaben teil. MIMA