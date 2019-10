Götzis: Generationenwechsel bei Loacker Recycling

Christian Loacker übernimmt die Geschäftsleitung beim Familienunternehmen Loacker Recycling.

Das Entsorgungsunternehmen Loacker Recycling in Götzis regelt die Führungsstruktur neu: Am Mittwoch übergibt Karl Loacker die Geschäftsleitung an seinen Sohn Christian Loacker. Der Recycling-Spezialist mit langer Familientradition geht damit bereits in die fünfte Generation.

Fünfte Generation

Nachdem Karl Loacker vor rund sieben Jahren die Geschäftsführung der Loacker Recycling GmbH von seinem Bruder Michael übernommen hatte, übergibt er am 23. Oktober diese Aufgabe an seinen Sohn Christian. Damit übernimmt im Vorarlberger Entsorgungsunternehmen bereits die fünfte Generation und bleibt so der über 140-jährigen Familientradition treu. Mit 39 Betriebsstätten in sechs Ländern Europas gilt Loacker Recycling als einer der erfolgreichsten, internationalen Recycling-Spezialisten und wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Neue Ära bei Loacker

Christian Loacker ist seit 2005 in unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen tätig und lernte dabei das professionelle Wertstoff-Recycling in allen Facetten kennen. Zuletzt verantwortete er den Bereich Handel am Stammsitz in Götzis. Zudem ist der 37-jährige seit 2012 Mitglied in der sechsköpfigen Geschäftsleitung von Loacker Recycling. „Ich freue mich schon auf meine neuen Aufgaben und bin mir der großen Verantwortung bewusst. Als Familienmitglied und aus den letzten 15 Jahren im Unternehmen weiß ich sehr gut, was mich erwartet. Loacker Recycling entwickelte sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich im In- und Ausland. Das dynamische Wachstum möchten wir gemeinsam mit unserem Team natürlich auch in Zukunft fortsetzen. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf den DACH-Raum, also Österreich, Süddeutschland und die Schweiz“, skizziert Christian Loacker seine Ziele.