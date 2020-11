Götzis erstrahlt im weihnachtlichen Glanz

Monti vermittelt in Götzis weihnachtliche Stimmung

Monti vermittelt in Götzis weihnachtliche Stimmung ©Michael Mäser

Trotz der aktuellen Situation lädt die Marktgemeinde auch in der diesjährigen Adventszeit zum Weihnachtszauber ein.

Götzis. Aufgrund der Corona Bestimmungen konnte auch in Götzis der traditionelle Weihnachtsmarkt am Junker-Jonas Platz und im Schlössle nicht stattfinden. Trotzdem müssen die Weihnachtsfans in der Kummenberggemeinde nicht auf die geliebte Weihnachtsstimmung verzichten.

Monti begleitet durch die Gemeinde

Bereits in der vergangenen Woche wurden in Götzis auf der Blumenwiese im Zentrum und auf dem Platz vor dem Jonas-Schlössle die Weihnachtsbäume aufgestellt und bringen nun mit der entsprechenden Beleuchtung weihnachtliches Flair in die Gemeinde. Die Bäume wurden dabei von zwei Familien aus Götzis spendiert, denen die Tannen im Garten zu groß geworden sind. Dazu begleitet Weihnachts-Maskottchen „Monti“ beim weihnachtlichen Spaziergang durch Götzis und tausende Lichter bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.

Tolle Preise beim Weihnachtsgewinnspiel