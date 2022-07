Götzis erneut als familienfreundliche Gemeinde ausgezeichnet

Der erfolgreiche Re-Audit als "familienfreundlichegemeinde" bestätigt den konsequenten Weg in der Marktgemeinde.

Im Rahmen der Zertifikatsverleihung auf der Kommunalmesse in Wels konnten Bürgermeister Christian Loacker, Vizebürgermeisterin Edith Lampert-Deuring und Gemeinderätin Christine Wilhelm die Auszeichnung entgegennehmen. Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, betonte, dass „ein familienfreundliches Lebensumfeld einer der wichtigsten Faktoren dafür ist, dass sich die Menschen an ihrem Wohnort rundum wohlfühlen und sich mit diesem identifizieren. Zugleich sorgt sie für eine deutliche Steigerung der Attraktivität als Wirtschaftsstandort“.

Auch in Zukunft will die Gemeinde den Auditprozess “familienfreundlichegemeinde” weiterführen und verfolgt damit das Ziel, Familienfreundlichkeit noch weiter zu intensivieren, auszubauen und allfällige Lücken zu schließen. Als einer der ersten Schritte wird noch im Sommer eine Umfrage unter allen Götznern gestartet. Die Rückmeldungen werden die Basis für die Ausarbeitung des neuen Maßnahmenpakets sein, welches die Marktgemeinde in weiterer Folge im Rahmen des Audits in den kommenden drei Jahren umsetzen und damit das Angebot für Familien in Götzis weiter stärken will. MIMA