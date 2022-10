Götzis erarbeitet künftige Verkehrsorganisation

Die politischen Gremien in Götzis haben die Ausarbeitung eine Straßen– und Wegekonzepts beschlossen.

Götzis . Das Straßen- und Wegekonzept Götzis ist dabei eine entscheidende Grundlage für die künftige Verkehrsorganisation des Straßennetzes in der Kummenberggemeinde. Eine wichtige Stimme in der Ausarbeitung haben dabei auch die Bewohner von Götzis.

Neben der Temporeduktionen auf Gemeindestraßen werden im Rahmen des Straßen- und Wegekonzepts auch Maßnahmen zum Parkraummanagement geprüft und erarbeitet. Im Fokus des Konzepts, das derzeit ausgearbeitet wird, steht allerdings die Aufwertung von Fuß- und Radwegen. Dazu sollen wichtige Fragen, wie was alles verbessert werden kann, was man für die schwächeren Verkehrsteilnehmer tun kann oder auch wo die Stärken sind, geklärt werden.

Dazu sollen nun auch die Götzner ihre Stimme abgeben, und in einem ersten Schritt lädt die Marktgemeinde alle Interessierten am 7. November um 19 Uhr in die Kulturbühne AMBACH zu einem gemeinsamen Workshop ein. Gemeinsam mit den Experten soll so in den kommenden Monaten ein zukunftsfähiges Konzept für die Leitung und Lenkung des Verkehrs ausarbeitet werden. Um Anmeldung zum Workshop unter philippe.armellini@goetzis.at wird gebeten. MIMA