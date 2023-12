Bürgermeister Manfred Böhmwalder und e5-Teamleiter Thomas Ender konnten erneut den European Energy Award in Gold entgegennehmen.

Bürgermeister Manfred Böhmwalder und e5-Teamleiter Thomas Ender konnten erneut den European Energy Award in Gold entgegennehmen. ©MG Götzis

Götzis bleibt in der e5-Königsklasse

Bei der diesjährigen e5-Zertifizierung durch den Bund erreichte Götzis erneut den European Energy-Award in Gold.

Götzis. Bereits 1991 trat die Marktgemeinde Götzis als erste Gemeinde Österreichs dem Klimabündnis bei. Nach zahlreichen Aktivitäten für einen bewussten Umgang mit Energie und für aktiven Klimaschutz wurde Götzis im Jahr 2002 eine aktive e5-Gemeinde. Bei der Zertifizierung im Jahr 2015 wurde dann die höchste Bewertung (5e) erreicht und so konnte die Marktgemeinde auch in diesem Jahr ihre Position im internationalen Spitzenfeld behaupten und sicherte sich mit dem European Energy Award in Gold die höchste Auszeichnung.

Fokus auch auf Natur und Umwelt

Der European Energy Award Gold ist dabei für Kommunen vorgesehen, die sich kontinuierlich und auf höchstem Niveau für Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien engagieren. So kümmert sich das Götzner e5-Team um energieeffizientes und -sparendes Wirtschaften in öffentlichen Gebäuden sowie um bewusstseinsbildende Maßnahmen in Betrieben und Privathaushalten. Zudem liegt ein Fokus auf den Themen Natur und Umwelt, Abfallwirtschaft und sanfte Mobilität. Zu den aktuellen Projekten gehören Kampagnen wie zum Beispiel “Paris amKumma” und “Sei dabei, kauf plastikfrei”, aber auch die Jobradaktion, um Mitarbeitende zu motivieren, mehr mit dem Fahrrad zu fahren.

Auszeichnung im Dreiländereck

Die diesjährige Auszeichnungsveranstaltung fand im Rahmen des trinationalen European Energy Award Gold Anlasses im Dreiländereck Lörrach – Basel – St. Louis statt und von der Marktgemeinde Götzis waren der e5-Teamleiter Thomas Ender, sowie Bürgermeister Manfred Böhmwalder vor Ort. Insgesamt konnten dabei 34 Städte, Gemeinden und Landkreise aus Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz die Auszeichnung entgegennehmen. Neben der Marktgemeinde Götzis wurden aus Vorarlberg auch Feldkirch und Lauterach mit der Goldauszeichnung geehrt.

Götzis hält weiterhin den europäischen Goldstatus