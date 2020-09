Götzis: Anrainer beschweren sich über "systematische Vernachlässigung"

Der Götzner Ortsteil Sonderberg wird systematisch vernachlässigt, behauptet eine Anrainerinitiative. Der Bürgermeister Christian Loacker widerspricht vehement.

Bürgermeister: "Ich halte das für Wahlkampfgetöse"

Mit diesem Bild, das Sanlialp vom Götzner Ortsteil Sonderberg zeichnet, kann Bürgermeister Christian Loacker (ÖVP Götzis) nichts anfangen. "Ich halte das für Wahlkampfgetöse der SPÖ", so der Bürgermeister. Was das Gemeindeoberhaupt besonders enttäuscht: "Noch nie sind konkrete Beschwerden dieser Art vom Initiator an mich herangetregen worden." Dass man nun einen ganzen Ortsteil in Götzis in Verruf bringt, erzürnt den Bürgermeister.