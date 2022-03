Göfner Tennisfreunde zogen Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung blickte der Tennisclub Göfis auf die vergangene Saison zurück und gleichzeitig positiv in die Zukunft.

Göfis. In den kommenden Wochen wird die Tennisclub-Anlage in Göfis für den Saisonstart Anfang April wieder auf Vordermann gebracht. Zuvor lud der Verein kürzlich seine Mitglieder zur 41. Jahreshauptversammlung in den Carl-Lampert Saal.