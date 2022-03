Göfner Sportstätte in Planungsphase

Beim Sportstättenkonzept in Göfis sind derzeit die Fachplanungen im Gange.

Göfis . Nachdem sich die Göfner Gemeindevertretung bereits im vergangenen Sommer für das überarbeitete Sportstättenkonzept entschieden hat, laufen derzeit die Fachplanungen für das Projekt am Sportplatzweg. „Diese dienen in weiterer Folge als Grundlage für die Ausschreibungen, auf deren Basis dann Angebote eingeholt werden können. Auch die Behördenverfahren werden demnächst gestartet“, erklärt Bürgermeister Thomas Lampert den Stand der Dinge. Ein Beschluss zur Umsetzung erfolgt erst, wenn alle Details, wie tatsächliche Kosten, Finanzierbarkeit, Förderungen, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Sportclub Göfis und ökologische Ausgleichsmaßnahmen entscheidungsreif vorliegen.

Für die Umsetzung des Sportstättenkonzeptes in Göfis wurde dazu eigens eine Arbeitsgruppe gegründet, welche in den letzten Monaten mehrere Möglichkeiten ausgearbeitet hat. Die im vergangenen Jahr nun beschlossene Variante sieht vor, dass sowohl Umkleiden, Sanitäranlagen, Lagerflächen und auch das Clubheim in einem Objekt Platz finden und somit wesentliche Synergien in Bezug auf Investitions- und Betriebskosten bieten. Die Situierung des neuen Gebäudes wird entlang des Hauptplatzes erfolgen und das bisherige Clubheim und die Container werden nach derzeitigen Plänen abgerissen.