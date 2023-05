Göfner Krankenpflegeverein feiert Jubiläum

Der Krankenpflegeverein Göfis kann in diesem Jahr auf eine neun jahrzehntelange bewegte Geschichte zurückblicken.

In den Anfangsjahren des Göfner Krankenpflegeverein stellte die Gemeinde unentgeltlich eine Wohnung und das erforderliche Brennholz sowie die Beleuchtung für die Krankenschwester zur Verfügung. Im Rahmen eines Dienstvertrages für die Krankenschwestern des Ordens des Kostbaren Blutes von Schaan übersiedelten diese in weiterer Folge samt Betten und Bettzeug nach Göfis. Bei der ersten Jahreshauptversammlung am 1. Jänner 1933 konnte Obmann Raimund Moser bereits 161 Mitglieder, die einen Mitgliedsbeitrag von acht Schilling leisteten, bekannt geben. Dazu absolvierten die Krankenschwestern im ersten Jahr ihres Amtes 512 Hausbesuche und hielten 54 Nachtwachen.

In den Jahren haben sich die Aufgaben laufend gesteigert und heute verzeichnet der KPV-Göfis rund 700 Mitglieder und betreut jährlich mehr als 100 Patienten und führt jährlich zirka 5.000 Hausbesuche durch. Dazu ist der Krankenpflegeverein seit mittlerweile 28 Jahren auch Träger des Mobilen Hilfsdienstes und übernimmt Betreuungen zur Entlastung pflegender Angehöriger oder unterstützt alleinstehende Menschen bei Bedarf in ihrer Alltagsgestaltung. Sehr geändert hat sich auch die Patienten-Struktur. Es sind schon lange nicht mehr nur sehr alte und sterbende Menschen, welche Dienstleistungen des KPV brauchen. 2022 waren acht Patienten unter 60 Jahre alt.

Nachdem am 12. Mai der internationale Tag der Pflege gefeiert wird, veranstaltet der Krankenpflegeverein Göfis an diesem Tag auch seine diesjährige Jahreshauptversammlung. Dazu gibt es nach der angesetzten Tagesordnung einen fotografischen Rückblick in die Vergangenheit, verbunden mit einer kleinen Stärkung. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, wobei auch Neumitglieder und Interessierte herzlich willkommen sind“, lädt KPV-Obfrau Österle am 12. Mai ab 19.30 Uhr in den Carl-Lampert Saal. MIMA