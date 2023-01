Göfis zählt 3.605 Einwohner

Göfis bleibt weiterhin ein attraktives Wohngebiet und mit Jahresbeginn hatten 3.605 Personen ihren Wohnsitz in Göfis gemeldet.

Göfis. Seit 1981 stieg die Einwohnerzahl in der Gemeinde Göfis kontinuierlich um etwa 200 Einwohner pro Dekade und überschritt 2010 erstmals die 3.000er Marke. Zum Stichtag 1. Jänner 2022 betrug die Einwohnerzahl in Göfis 3.607 Personen – ein Jahr später am 1. Jänner 2023 liegt die Einwohnerzahl der Gemeinde bei 3.605.