Göfis verliert weitere Einwohner

Mit Jahresbeginn hatten 3.589 Personen ihren Wohnsitz in der Gemeinde Göfis gemeldet.

Göfis . Schon seit Jahren wird gerne in Göfis gewohnt und vor allem Familien schätzen die sonnige Wohnlage mit einer Traumaussicht. Trotzdem war die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen zwei Jahren leicht rückgängig.

Im Jahr 1981 lag die Einwohnerzahl in der Gemeinde oberhalb von Feldkirch noch bei 2089 Personen. Danach ist die Zahl kontinuierlich angestiegen und 2010 überschritt sie erstmals die 3.000er-Marke. In den vergangenen beiden Jahren wendete sich das Blatt allerdings leicht. Zum Stichtag am 1. Jänner 2023 betrug die Einwohnerzahl in Göfis 3.605 Personen – ein Jahr später am 1. Jänner 2024 liegt die Einwohnerzahl der Gemeinde bei 3.589. Davon sind 3.325 Personen mit Hauptwohnsitz und 264 mit weiterem Wohnsitz in Göfis gemeldet. Dabei zeigte sich auch die Geburtenbilanz im Jahr 2023 positiv – 27 Sterbefällen stehen 28 Geburten gegenüber. MIMA