Göfis traf sich beim goma

Ausgelassene Herbststimmung beim Göfner Dorfmarkt am bugo-Platz.

GÖFIS Die Märkte in Göfis zielen mehr als nur traditionelles Markttreiben an. Sie sind Orte der Zusammenkunft, des Austauschs und Nachhaltigkeit. Vergangenen Samstag wartete der goma (Göfner Dorfmarkt) mit einem vielseitigen Angebot. Lokale und regionale Aussteller luden in gemütlicher, herbstlicher Atmosphäre zum Einkaufen und Verweilen am bugo-Platz. Es gab wieder viele Köstlichkeiten zum Essen und Trinken, Dekoartikel zum Beispiel aus Holz, Metall und (erstmals) Beton, herbstliche Kränze und Gestecke, genähten und gestrickten Sachen sowie Produkte aus und für Garten und Küche. Auch der Obst- und Gartenbauverein war mit der Krauthobelaktion vor Ort.