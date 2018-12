Göfis startet in den Advent

„goma“ hüllt sich in weihnachtlichem Kleid.

GÖFIS Pünktlich am ersten 1. Dezember öffneten die Göfner nicht nur das erste Adventtürchen, sondern auch die Pforte zum heurigen Adventmarkt. Am bugo-Platz war ein vorweihnachtlicher Zauber zu spüren: Man fand am „goma“ eine Vielzahl an Köstlichkeiten zum Essen und Trinken, kreatives Handwerk und Produkte aus Garten und Küche. Auch Corinna Amann war mit ihren plastikfreien Produkten vertreten. Erstmals beim Göfner Adventmarkt war der „Winzer Advent“ im Gemeindekeller mit Weinen von und mit Gert Markowski. Ebenfalls hatte die bugo-Bücherei und das Reparaturcafé geöffnet und der Musikverein spielte weihnachtliche Stücke. Mit den jüngeren Gästen wurde im Konsumsaal gebastelt – unter anderem den Schmuck für den Christbaum im Gemeindeamt.