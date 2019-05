Göfis schließt die Bücher 2018

Die Gemeinde Göfis schließt das Jahr 2018 wirtschaftlich ab.

Mit dem Gesamtvolumen von 11.487.080,49 Euro liegt der Rechnungsabschluss in Göfis dabei um knapp 250.000 Euro über dem Voranschlag. Neben den Rückzahlungen für drei Großprojekte aus dem Jahr zuvor waren die großen Posten auf der Ausgabenseite vor allem die Kosten im Gemeinde- und Bauamt mit über einer halben Million Euro und Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe und für die Krankenanstaltenfinanzierung. Der Schuldenstand hat sich dabei unwesentlich verändert und liegt bei etwas über 15 Millionen Euro, wobei, wobei drei Viertel der Gesamtverschuldung aus Investitionen in Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Miet- und Geschäftsgebäude stammen, deren Rückzahlung durch Gebühren und Mieten erfolgt. Der Rechnungsabschluss für 2018 in Göfis erfolgte einstimmig. MIMA