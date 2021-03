Göfis rückt zusammen in schwierigen Zeiten

Ehrenamtlicher Einsatz ermöglicht Corona Teststation im Vereinshaus

Göfis. Der Bedarf an laufenden, aktuellen Corona Tests ist gerade in einer Gemeinde wie Göfis, in welcher viele Grenzgänger und Pendler wohnhaft sind, besonders groß. Daher wird seit dem 22.Februar nun dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag) von 17 bis 20 Uhr eine Testmöglichkeit im Vereinshaus angeboten. Ab kommenden Mittwoch 17.März wird zusätzlich noch der Service von Selbsttest unter Aufsicht eingerichtet. Ermöglicht wird dies neben dem Engagement des Gemeindeamts, allen voran Bürgermeister Thomas Lampert für den die Station eine Herzensangelegenheit darstellt, aber vor allem auch durch den freiwilligen, unentgeltlichen Einsatz von rund 25 Bürgern aus der Gemeinde.