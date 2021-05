In Göfis findet am kommenden Pfingstwochenende erstmals die KinderKirche to go statt

In Göfis findet am kommenden Pfingstwochenende erstmals die KinderKirche to go statt ©Michael Mäser

In Göfis findet am kommenden Pfingstwochenende erstmals die KinderKirche to go statt ©Michael Mäser

Göfis lädt zur KinderKirche to go

Situationsbedingt hat die Pfarre in Göfis die Kinderkirche neu erfunden und lädt am kommenden Pfingstwochenende erstmals zur KinderKirche to go.

Göfis. Die derzeitige coronabedingt sehr spezielle Situation verlangt auch von der Kinderkirche Göfis ein Umdenken und nach einem Austausch mit dem Kinderkirche-Team in Sulzberg findet nun auch in Göfis die Idee der „KinderKirche to go“ einen ersten Versuch.

Glaubensschätze entdecken