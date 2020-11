Göfis gewinnt österreichweiten VCÖ Mobilitätspreis

Gesamtpreis unter insgesamt 385 Einreichungen

Der Auszeichnung vorangegangen sind dabei jahrelange Bemühungen in Göfis zur Revitalisierung des Ortskerns. Zwar beliebt als Wohngemeinde, drohte doch durch attraktive Nachbarschaft in der Stadt Feldkirch und den Gemeinden Rankweil und Frastanz, das kulturelle und soziale Leben in Göfis zu verkümmern. Diesem Trend wurde in Göfis entschlossen entgegengesteuert. Vor der eigentlichen Ortskernentwicklung musste noch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Nahezu alle Gebäude im Zentrum wurden seitens der Gemeinde angekauft und somit erst die Ansiedlung von Nahversorger, Bäckerei, Frisör, Gasthaus, Bücherei, und Café ermöglicht. Schließlich wurde vor allem zur Stärkung der Dorfgemeinschaft sowie zur Verbesserung der Lebensqualität mit dem bugo-Platz ein zentraler Treffpunkt für die Bürger der Gemeinde geschaffen. Konzerte, Markttreiben und ein ruhiger Ort zum Verweilen, statt grauer eintöniger Parkflächen. Über das Grundkonzept hinaus haben mit der Zeit noch einige weitere Institutionen und Einrichtungen rund um den Platz ihr Zuhause gefunden, wie etwa der Weltladen, die Elternberatung, das Reparatur-Café, sowie öffentlich nutzbare Räume im bugo selbst. Letztlich selbstverständlich der bugo-Garten, als grüne Insel der Natur und Ruhe. Statt seelenlosen Abstellflächen wurde eine neue Dorf-Identität geschaffen, voller Wertschöpfung und einem Miteinander aller Einwohner der Gemeinde. Die Revitalisierung der Sebastianswiese neben der Kapelle ist nur der nächste logische Schritt in der Weiterentwicklung des Ortskerns.