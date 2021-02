Göfis geht mit Sparbudget durchs Jahr 2021

Auch in der Gemeinde Göfis prägt die aktuelle Corona Situation den Finanzhaushalt für das laufende Jahr.

Auch in der Gemeinde Göfis werden in diesem Jahr sinkende Ertragsanteile des Bundes, aber auch steigende Transferzahlungen wie zum Beispiel an den Landesgesundheitsfond erwartet, was im laufenden Voranschlag auch zu Mindereinnahmen von 588.000 Euro führen wird. Auf der anderen Seite weist die investive Gebahrung einen Überschuss auf, welcher allerdings nicht ausreichen wird, um Tilgungen aus früheren Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu bestreiten. Deshalb musste auch eine Darlehensaufnahme von 830.000 Euro beschlossen werden, welche aber nur im unbedingt notwendigem Ausmaß getätigt werden.