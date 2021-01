Göfis bleibt attraktives Wohngebiet

In Göfis wird weiterhin gerne gelebt und mit Jahresbeginn hatten 3.556 Personen ihren Wohnsitz in der Gemeinde gemeldet.

Mit Jahresbeginn 2021 betrug die Einwohnzahl in Göfis 3.556 Personen und somit um exakt 42 Einwohner mehr als noch ein Jahr zuvor. 3.230 Personen haben dabei ihren Hauptwohnsitz in Göfis gemeldet und 230 ihren weiterem Wohnsitz. Zwar war die Zunahme der Bevölkerung in den vergangenen Jahren geringer, ein Blick auf die Statistik zeigt allerdings die jährliche Steigerung der Bewohner. Bei der ersten Volkszählung im Jahre 1869, also vor 152 Jahren, lebten in Göfis 972 Einwohner – zum Jahrtausendwechsel waren es bereits 2.862 Bewohner. Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahrzehnte beruht auf einer positiven Geburtenbilanz, wobei die Gemeinde auch bei nicht Einheimischen sehr beliebt ist – 458 Einwohner haben derzeit eine ausländische Staatsbürgerschaft. MIMA