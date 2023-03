Göfis beschloss Klima- und Energieleitbild

Die e5-Gemeinde erstellte ein Energieleitbild, welches Rahmenbedingungen, Aufgabenstellungen und Ziele definiert.

In einem weiteren Punkt unterstützt Göfis das Ziel einer Sanierungsrate von 3 Prozent, um die ökologische Qualität sowie die Energieeffizienz des Gebäudebestands zu verbessern. Bis 2030 sollen in Göfis wenigstens 100 Gebäude in Bezug auf Energieeffizienz und Energieproduktion verbessert werden und Neubauten sollen sich an den höchsten energetischen und ökologischen Standards orientieren. Dazu wird die Gemeinde die öffentliche Beleuchtung schrittweise auf LED-Systeme umrüsten und bis zum Jahr 2030 soll die installierte Photovoltaik-Leistung auf dem Gemeindegebiet auf ca. 2,4 Megawattpeak verdoppelt werden.