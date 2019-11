Göfis: Alkolenker kracht frontal gegen Landbus

Göfis - Ein 20-jähriger Pkw-Lenker krachte am Freitag in Göfis frontal gegen einen stehenden Landbus.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Freitagnachmittag auf der Badidastraße in Göfis in Richtung Agasella. In einer Rechtskurve geriet der Lenker mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und prallte frontal gegen die linke Seite einen stehenden Landbusses.