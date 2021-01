Godzilla vs. Kong - der erste Trailer ist da.

Episches Zusammentreffen zweier Kino-Ikonen: Der erste Trailer zu "Godzilla vs. Kong" wurde veröffentlicht.

Video: Godzilla vs. Kong

Warner Bros. will 2021 seine Filme zeitgleich im Kino und per Streaming herausbringen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird an im Jahr 2021 auf diese neue Vermarktungsstrategie setzen, gab das Hollywoodstudio bereits Anfang Dezember bekannt. Nach diesem Model sollen 17 Filme, darunter "Godzilla vs. Kong", "The Suicide Squad", "Dune" und "Matrix 4", in den USA parallel zum Kinostart auch beim Streamingdienst HBO Max des Medienkonzerns Warner Media erscheinen. Aktuell soll "Godzilla vs. Kong" in den USA Ende März ausgestrahlt werden, in Österreich muss man aktuell eher von Ende Mai ausgehen.