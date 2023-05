"God save the King" - König Charles III. ist gekrönt

König Charles III. wurde am Samstag gekrönt.

In der Westminster Abbey waren die Geschwister von König Charles III. - Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward - sowie deren Kinder. Auch Prinz Harry war beim Gottesdienst dabei, Ehefrau Meghan blieb hingegen in den USA. Das Kronzprinzenpaar William und Kate nahm mit den Kindern Charlotte und Louis in der ersten Reihe Platz, Prinz George nahm als Page an den Feierlichkeiten teil.