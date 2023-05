Das müssen Sie über die Krönung wissen

King Charles III. wird am Samstag gekrönt.

Am Samstag wird King Charles III. offiziell gekrönt.

Queen Elizabeth II. verstarb am 8. September 2023 auf Balmoral Castle, seitdem ist ihr ältester Sohn Charles König des Vereinigten Königreichs. Am Samstag wird er nun offiziell gekrönt. Das müssen Sie am Tag der Krönung wissen:

Wann und wo findet die Krönung statt?

Nach Londoner Zeit beginnt der Krönungstag bereits um 7 Uhr, denn dann wird die Strecke für Schaulustige eröffnet. Ab 8 Uhr werden die ersten Gäste in der Westminster Abbey erwartet. Wer nicht Staats- oder Regierungschef, ein ranghoher britischer Politiker oder ein Mitglied der "Royal Family" ist, muss bis spätestens 10.30 Uhr in der Kirche Platz genommen haben. Um 11.20 Uhr beginnt für König Charles und Königgemahlin Camilla der Weg vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey, wo um 12 Uhr der Gottesdienst beginnt. Die Krönung ist für 13 Uhr angesetzt. Um 15.15 Uhr soll es dann das traditionelle Balkonwinken beim Buckingham Palace geben. In Österreich ist das Programm aufgrund der Zeitverschiebung jeweils eine Stunde früher - die Krönung ist um 12 Uhr.

Wer kommt zur Krönung?

Am Eingang der Westminster Abbey darf man sich auf einer Schaulaufen der europäischen Adeligen freuen. Aus Schweden werden König Carl Gustaf und Kronprinzessin Victoria erwartet. Aus Dänemark und Norwegen kommen die Kronzprinzenpaare. Der nierländische König Willem-Alexander wird mit Gattin Maxima erwartet. Auch das spanische Königspaar Felipe und Letzia hat die Teilnahme angekündigt. Für Royal-Fans dürfte aber der Besuch von Monacos Fürst Albert für das größte Aufsehen sorgen: er reist laut Berichten mit seiner Ehefrau Charlène an. Außerdem werden König Philippe und Königin Mathilde von Belgien anwesend sein. Auch die Nachbarn aus Liechtenstein schicken das Erbprinzenpaar nach London. Weiters werden mehrere Sultane und Könige aus der ganzen Welt an der Krönung teilnehmen - auch der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen reist nach London.

Auch der kanadische Premier Justin Trudeau, der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier und Fußballstar David Beckham mit seiner Frau Victoria werden erwartet.

Wer nicht zur Krönung kommt?

US-Präsident Joe Biden wird die Krönung schwänzen, an seiner Stelle kommt Vizepräsidentin Kamala Harris. Prinz Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson hat keine Einladung bekommen, dafür kommt Camillas Ex-Mann Andrew Parker-Bowles.

Kommt Prinz Harry zur Krönung?

Lange wurde spekuliert, ob Prinz Harry zur Krönung nach Großbritannien reisen wird. Vor wenigen Wochen kam dann die Bestätigung - aber ohne Ehefrau Meghan. Sie bleibt Berichten zufolge mit den beiden Kindern in den USA. Harry soll aber bereits kurz nach der Krönung wieder den Heimweg antreten wollen. Sein Sohn Archie feiert am Samstag seinen vierten Geburtstag, Harry wolle - dank Zeitverschiebung - noch an dessen Ehrentag wieder in den Staaten sein.

Kommt Prinz Andrew zur Krönung?

Auch Prinz Andrew wird an der Krönung teilnehmen, auf dem Balkon wird man ihn aber nicht sehen. Der jüngere Bruder von King Charles III. geriet in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in die Schlagzeilen.

Wer steht auf dem Balkon?

King Charles III. hat bereits im Vorfeld angekündigt, die "Royal Family" verschlanken zu wollen. Deshalb dürfen auch nur die "arbeitenden Mitglieder der Familie" vom Balkon winken. Neben Charles und Camilla werden das Prinz William und Frau Kate mit den Kindern, Prinzessin Anne, Prinz Edward mit Frau Sophie und den Kindern, Prinzessin Alexandra und der Duke von Kent sein. Auch Richard, Herzog von Gloucester, und seine Frau Brigitte werden am Balkon stehen.

